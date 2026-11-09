همزمان با ایام فاطمیه، پیکر مطهر دو شهید گمنام با استقبال پرشور دانشجویان در دانشگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای شهید مفتح و صنعتی همدان تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، یکی از این شهدا نوجوانی هفده‌ساله بود که در تک دشمن در منطقه جزیره مجنون به شهادت رسید و دیگری جوانی بیست‌ویک‌ساله که در عملیات والفجریک، در منطقه فکه جاودانه شد.

حضور این دو شهید گمنام در فضای دانشگاهی، حال‌وهوای معنوی خاصی به دانشگاه‌های همدان بخشید و دانشجویان با چشمانی بارانی، ضمن بیعت با آرمان‌های شهدا، بر ادامه راه آنان تأکید کردند.

دانشجویان، گمنامی شهدا را پیامی از اخلاص و ایثار دانستند و تأکید کردند یاد و راه شهدا هیچ وقت فراموش نخواهد شد.