معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست بر اجرای طرح‌های عملیاتی و آزمایشی برای جلوگیری از ورود پسماند‌های پلاستیکی به دریای خزر تأکید کرد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما احمدرضا لاهیجان‌زاده در نشست بررسی برنامه‌های کاهش پسماند‌های پلاستیکی در مناطق ساحلی خزر، تمرکز بر مناطق محدود و مشخص و اجرای طرح‌های آزمایشی را راهکاری برای دستیابی به نتایج ملموس دانست.

وی با اشاره به نقش رودخانه‌ها در انتقال پلاستیک از خشکی به دریا، پیشنهاد کرد طرح‌های پایلوت جمع‌آوری پسماند‌های پلاستیکی در یک یا دو رودخانه اجرا شود تا از ورود این آلاینده‌ها به دریا جلوگیری شود.

لاهیجان‌زاده همچنین بر استفاده از تجربه‌های موفق داخلی، فناوری‌های کم‌هزینه و ظرفیت دانشگاه‌ها، شهرداری‌ها، شرکت‌های تخصصی و سازمان‌های مردم‌نهاد در مدیریت پسماند‌های پلاستیکی تأکید کرد.

این نشست در چارچوب طرح مدیریت زباله‌های دریایی و پلاستیک‌ها در دریای خزر و با همکاری برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) برگزار شد.



