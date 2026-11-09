سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران امسال با شعار «با کتاب گفت‌وگو کنیم» و با محور مفاخر فرهنگی، هویت ملی و مقاومت، از ۲۳ تا ۳۰ آبان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در این دوره، تلاش شده است به موضوعاتی همچون هویت ملی، کتابداری، بازار جهانی نشر، کتاب‌گردی و نسل نو پرداخته شود .

ویژه برنامه های این هفته به نحوی تدوین شده است که هفته کتاب از یک مناسبت تقویمی فراتر رود و به جشنی مردمی برای ترویج کتاب‌خوانی تبدیل شود.

توجه به مقاومت، رهبر شهید، شهدا و نقش زنان و مردان فرهنگ‌ساز ، از دیگر ویژگی‌های برنامه های هفته کتاب امسال است.

سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از ۲۳ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ با شعار «با کتاب گفت‌وگو کنیم» در سراسر کشور برگزار می‌شود.