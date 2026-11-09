به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، بر اساس اعلام روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر، به‌دلیل شکستگی خط انتقال سوم استان بوشهر، شهر‌های بوشهر، چغادک، برازجان، دالکی، وحدتیه، آبپخش و سعدآباد و روستا‌های زیر مجموعه آنها با افت فشار و گاهی قطعی موقت آب مواجه خواهند شد.

از شهروندان درخواست می‌شود با مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف آب، به‌ویژه در ساعت‌های اوج مصرف، شرکت آب و فاضلاب استان را در تأمین و توزیع پایدار آب یاری کنند تا با بهبود شرایط و بازگشت خطوط انتقال به مدار، وضعیت شبکه به حالت پایدار بازگردد.

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر ضمن قدردانی از همکاری و همراهی شهروندان، از تلاش برای بازگشت هرچه سریع‌تر تأسیسات و خطوط انتقال به مدار فعالیت خبر داد.