به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،احسان کرم‌زاده با اشاره به آخرین وضعیت خدمات‌رسانی در مناطق متأثر از بارندگی‌ها اظهار داشت: طی ۹۶ ساعت گذشته، میانگین بارش در استان لرستان به ۷۵ میلی‌متر رسید و در این مدت ایستگاه شول‌آباد شهرستان الیگودرز با ثبت ۲۵۳ میلی‌متر و ایستگاه سپیددشت شهرستان خرم‌آباد با ۲۲۵ میلی‌متر، بیشترین میزان بارندگی را به خود اختصاص دادند.

وی با بیان اینکه میزان بارش ثبت‌شده در برخی نقاط استان معادل چهار تا پنج برابر میانگین بارندگی سالانه بعضی از استان‌های کشور بوده است، افزود: شدت بارش‌ها موجب انسداد راه‌های ارتباطی تعدادی از روستاها و قطعی برق و گاز در برخی مناطق شد.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان با تشریح آخرین وضعیت خدمات‌رسانی در مناطق آسیب‌دیده، عنوان کرد: در حال حاضر برق تمامی روستاهای استان وصل شده و عملیات برقراری گاز در هفت روستا نیز ادامه دارد که پیش‌بینی می‌شود تا پایان امروز به‌طور کامل به اتمام برسد.

کرم‌زاده تصریح کرد: در حال حاضر تردد در تمامی محورهای آسفالته روستایی برقرار است، اما عملیات بازگشایی برخی راه‌های روستایی شوسه همچنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: این عملیات در مجموع در ۴۰ روستا از شهرستان‌های خرم‌آباد و الیگودرز، به‌ویژه در بخش‌های زلقی و پاپی، در حال انجام است و تلاش می‌کنیم تا پایان امروز راه‌های باقی‌مانده نیز بازگشایی شوند.