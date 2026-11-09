اساسنامه نمونه کانون‌های مسئولان فنی و بهداشتی استانی و کشوری در راستای اجرای ماده (۳۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت، با حضور معاونان وزیر و رؤسای سازمان غذا و دارو و دامپزشکی کشور امضا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس مهدیزاده، دبیر کمیته اجرایی قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور و برنامه عملیاتی سازمان غذا ودارو از برگزاری مراسم امضای اساسنامه نمونه کانون‌های مسئولان فنی و بهداشتی استانی و کشوری خبر داد و گفت: پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و حقوقی و بررسی ابعاد مختلف تشکیل و فعالیت این کانون‌ها، دو متن اساسنامه نمونه برای کانون‌های استانی و کشوری تدوین و نهایی شده است.

وی افزود: در تدوین این اساسنامه‌ها، موضوعاتی از جمله ساختار و ارکان کانون‌ها، شرایط عضویت، نحوه تشکیل مجامع عمومی، فرآیند انتخابات، وظایف ارکان، شیوه بازرسی و نظارت، منابع مالی و نحوه تعامل با دستگاه‌های متولی مورد بررسی قرار گرفته است.

مهدیزاده خاطرنشان کرد: مطابق ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی، اساسنامه نمونه کانون‌های مسئولان فنی و بهداشتی باید به‌صورت مشترک توسط دستگاه‌های متولی تهیه و پس از تأیید مراجع مقرر، ابلاغ شود.

وی ادامه داد: مراسم امضای این اساسنامه‌ها، فردا، سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه، ساعت ۱۵ با حضور معاونان وزیر و رؤسای سازمان غذا و دارو و دامپزشکی کشور در طبقه سوم سازمان غذا و دارو برگزار خواهد شد.

دبیر کمیته اجرایی قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور و برنامه عملیاتی سازمان غذا ودارو برگزاری این مراسم را گامی مهم در اجرای اهداف ماده (۳۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تقویت جایگاه مسئولان فنی و بهداشتی و ارتقای نظام اجرایی و نظارتی کشور ارزیابی کرد.