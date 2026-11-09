به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، احد بهجت حقیقی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، با اعلام این خبر گفت : این واحدهای سردخانه‌ای در شهرستان‌های شیراز، استهبان، کازرون، خرم‌بید و فسا به بهره‌برداری رسیده‌اند.

وی بیان داشت: برای اجرای این طرح‌ها بیش از دو هزار و ۷۶۷ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده است.

به گفته وی، این سردخانه‌ها با ظرفیت ذخیره‌سازی ۱۲ هزار و ۲۱۵ تن و جذب ۱۳ هزار و ۹۳۴ تن ماده خام، نقش راهبردی در کنترل دما و رطوبت، افزایش ماندگاری، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و ایجاد ارزش افزوده در استان ایفا می‌کنند.

احد بهجت حقیقی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تاکید کرد: توسعه این زیرساخت‌ها همچنین به تثبیت درآمد کشاورزان و کاهش نوسانات عرضه در بازار کمک شایانی خواهد کرد.