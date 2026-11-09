به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ میکائیل صادقلو افزود: در این عملیات سه نفر سارق غیر بومی که با یک دستگاه خودروی سواری مقادیری سیم کابل و شیرآلات سرقت به ارزش ۱۰ میلیارد ریال سرقت کرده بودند شناسایی و دستگیر شدند و اقلام مکشوفه برای بررسی به کلانتری منتقل و متهمان هم به همراه پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی از شهروندان خواست ضمن تجهیز مکانها به سامانه های هشداری و دوربین مدار بسته، هر گونه موارد مشکوک را با شماره ۱۱۰ در میان بگذارند.