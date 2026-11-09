به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سعید یوسف‌پو از مشاهده تلما، ماده‌یوز شناخته‌شده منطقه توران، به همراه سه توله خبر داد و گفت: سرنوشت چهارمین توله این ماده‌یوز که در مشاهدات قبلی همراه خانواده‌اش دیده می‌شد، همچنان نامشخص است.

یوسف‌پور با اشاره به مشاهدات اخیر از تلما افزود: این ماده‌یوز که پیش‌تر با چهار توله در محدوده حفاظت‌گاه مشارکتی یوزکنام مشاهده می‌شد، در روز‌های اخیر تنها با سه توله دیده شده است.

وی افزود: در پی این موضوع، مأموران اجرایی مجموعه حفاظتی توران و قرق‌بانان حفاظت‌گاه مشارکتی یوزکنام طی چند روز اخیر به پایش منطقه و جست‌و‌جو برای یافتن نشانه‌ای از توله چهارم پرداختند، اما این اقدامات تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان ادامه داد: بر اساس گزارش‌های رسیده در مشاهدات قبلی، توله چهارم در مقایسه با سایر توله‌ها از وضعیت جسمانی چندان مناسبی برخوردار نبود و هنگام حرکت نیز از سایر توله‌ها عقب می‌ماند.

یوسف‌پور تأکید کرد: با وجود فقدان این توله در مشاهدات اخیر و انجام پایش‌های میدانی، هنوز شواهد کافی برای اظهارنظر قطعی درباره سرنوشت آن وجود ندارد.

حفاظت‌گاه مشارکتی یوزکنام در محدوده‌ای میان مجموعه حفاظتی توران و پناهگاه‌های حیات وحش میاندشت و خوش‌ییلاق قرار دارد. بخش عمده این منطقه در استان سمنان و بخش دیگر آن در استان خراسان شمالی واقع شده و مدیریت آن بر عهده بخش خصوصی است.