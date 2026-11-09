به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان از پایان عملیات مرمت و ساماندهی بنای تاریخی مقبره شهدای بجنورد خبر داد و گفت: این بنای ارزشمند در سال ۱۳۸۲ با قدمت یک‌قرن در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است و مربوط به دوره پهلوی اول است.

احمد دیناری افزود: عملیات مرمت، تعمیر و ساماندهی این اثر تاریخی در مدت دو ماه و نیم و با صرف اعتباری بالغ بر ۳٠ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی به سرانجام رسید که در جریان آن گنبد بنا، چهار مناره آن و همچنین بدنه، در‌ها و پنجره‌های این اثر بازسازی و مرمت شدند.

وی با اشاره به موقعیت این بنا در پارک شهری گفت: از شهرداری انتظار می‌رود در کنار اقدامات مربوط به محوطه‌سازی و زیباسازی فضای پارک، با اختصاص نیروی نگهبان، از این بنای ارزشمند مراقبت و حراست کند.

دیناری تاکید کرد: حفاظت از میراث گذشتگان مسئولیتی همگانی است و از شهروندان خواست با صیانت از این اثر تاریخی، در حفظ هویت شهر برای نسل‌های آینده کوشا باشند.