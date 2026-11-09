به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بانک مرکزی اعلام کرد: در این راستا شبکه بانکی بایستی اقدامات فنی لازم را در سامانه‌های متمرکز خود انجام داده و با توجه به بازنگری صورت گرفته درخصوص حدود مبالغ دستور پرداخت‌های انتقال وجه بین‌بانکی در سامانه‌های ملی پرداخت (بر اساس مصوبات سیزدهمین جلسه کمیسیون ابزار‌های پرداخت و تسویه این بانک مورخ ۱۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۵)، حدود مصوب شده جدید را اعمال کنند.

بر این اساس کف مبلغ دستور پرداخت‌های بین‌مشتری سامانه «ساتنا» اعم از حضوری و غیرحضوری از یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال، سقف مبلغ هر دستور پرداخت غیرحضوری سامانه «پایا» از دو میلیارد ریال به سه میلیارد ریال و سقف مبلغ هر دستور پرداخت حضوری سامانه «پایا» از دو میلیارد ریال به پنج میلیارد ریال افزایش یافت.

همچنین سقف روزانه دستور پرداخت‌های غیرحضوری سامانه «پل» از یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال و سقف دستور پرداخت‌های حضوری سامانه «پل» از یک میلیارد ریال به سه میلیارد ریال افزایش یافت.

بر این اساس حداکثر تعداد دستور پرداخت‌های ورودی قابل دریافت توسط هر شخص ذی‌نفع در سامانه «پل» (به‌ازای هر حساب)، روزانه پنج فقره دستور پرداخت تعیین شده است.

شایان ذکر است ارائه خدمت در حدود مبالغ تعیین‌شده، منوط به رعایت دقیق آخرین ویرایش «دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» و سایر مقررات و ضوابط حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خواهد بود.