پیکر اصغر ضرابی، روزنامه‌نگار پیشکسوت، حافظ‌پژوه، ادیب و ویراستار نام‌آشنای مطبوعات ایران، در تالار فرهنگ و هنر کرمان تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان پیکر اصغر ضرابی، روزنامه‌نگار پیشکسوت، حافظ‌پژوه، ادیب و ویراستار نام‌آشنای مطبوعات ایران، در تالار فرهنگ و هنر کرمان تشییع شد.

اصغر ضرابی متولد سال ۱۳۲۰ در کرمان بود که جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵ در ۸۵ سالگی بر اثر بیماری درگذشت.

او اهل تبریز و همسرش کرمانی بود.

او از چهره‌های شناخته‌شده مطبوعات ایران در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ بود و به واسطه گفت‌و‌گو‌های جسورانه و پرسشگرانه با چهره‌های برجسته ادبیات و فرهنگ ایران، از جمله جلال آل‌احمد، احمد شاملو، فروغ فرخزاد و بهرام صادقی شناخته می‌شد.

بخشی از این گفت‌و‌گو‌ها در کتاب «مجموعه مباحثه‌های اصغر ضرابی» گردآوری و منتشر شده است.

درگذشت این چهره فرهنگی، ضایعه‌ای برای جامعه مطبوعاتی و ادبی استان کرمان و کشور است.