رئیس خانه معدن استان ایلام گفت: معدن «سیاهگِل» ایلام با ذخایر چند میلیون تنی، عنوان بزرگ‌ترین معدن قیر غرب آسیا را به خود اختصاص داده است، اما سایه سنگین خام‌فروشی و کمبود ماشین‌آلات مدرن، بهره‌برداری بهینه از این ظرفیت عظیم خدادادی را با مانع مواجه کرده و این ثروت ملی را چشم‌انتظارِ سرمایه‌گذاری کلان و ورود فناوری‌های نوین ساخته است.

فردین فیض‌اللهی، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما افزود: معدن قیر طبیعی سیاهگِل ایلام چند میلیون تن ذخیره اثبات‌شده دارد، اما متأسفانه به دلیل نبود دانش فنی فرآوری پیشرفته در کشور که در انحصار کشور‌هایی مانند آمریکا، کانادا و چین است؛ این ماده ارزشمند همچنان به صورت کلوخه و خام برداشت و صادر می‌شود یا تنها سهم محدودی از آن در کشور فرآوری و در تولید محصول ایزوگام مصرف می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاران خرد و حقیقی توان مالی لازم برای راه‌اندازی صنایع تبدیلی قیر را ندارند، افزود: فعال‌سازی این زنجیره ارزش، نیازمند سرمایه‌گذاری کلان شرکت‌های بزرگی مانند ایمیدرو یا حضور سرمایه‌گذاران خارجی بر اساس قوانین کشور است. در صورت فرآوری این ماده معدنی، ارزش افزوده فوق‌العاده‌ای ایجاد می‌شود؛ زیرا قیر طبیعی در ده‌ها حوزه از جمله صنایع آرایشی و بهداشتی، حفاری چاه‌های نفت و صنایع پیشرفته کاربرد دارد.

فیض اللهی با اشاره به نقش صنایع معدنی در بهبود وضعیت اشتغال استان ایلام گفت: توسعه فرآوری معادن قطعاً می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در ایلام کمک کند؛ هرچه فعالیت‌های معدنی از مرحله استخراج به سمت فرآوری و تولید محصولات نهایی حرکت کند، ظرفیت بیشتری برای ایجاد اشتغال و فعالیت واحد‌های صنعتی در استان به وجود می‌آید.

رئیس خانه معدن ایلام گفت: این ماده معدنی، ظرفیت تبدیل به بیش از ۱۰۰ محصول با ارزش اقتصادی نظیر: افزودنی‌های حفاری نفت، جوهر چاپ و مشتقات دارویی را دارد و رهایی از دام خام‌فروشی در معدن سیاهگِل و جذب سرمایه‌گذار برای ایجاد صنایع تبدیلی، باعث تحول اقتصادی غرب کشور و بی‌نیازی از واردات محصولات با فناوری بالا (های‌تک) خواهد بود.

فیض اللهی تاکید کرد: اگر دولت اجازه دهد که معادن استان ایلام به صورت موقت از ماشین‌آلات وارداتی از طریق منطقه آزاد مهران بهره‌مند شوند، بهره وری کار به‌شدت افزایش می‌یابد و این ظرفیت معدنی می‌تواند تحولی چشمگیر در اشتغال‌زایی و اقتصاد استان ایلام رقم بزند.