با تلاش‌های شبانه‌روزی راهداران، ۳۰۰ کیلومتر از محور‌های مواصلاتی مسدود آذربایجان غربی، بازگشایی و تردد در آنها برقرار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی گفت: تلاش شبانه‌روزی راهداران موجب بازگشایی ۳۰۰ کیلومتر از محور‌های مواصلاتی در شبانه روز گذشته شد.

ارسلان شکری در بازدید از مراحل بازگشایی جاده‌های برفی استان افزود: به دنبال بارش برف و باران در محور‌های مواصلاتی، با تلاش بی‌وقفه ۶۰ راهدار و بکارگیری ۲۶ دستگاه ماشین‌آلات راهداری، بیش از ۳۰۰ کیلومتر از جاده‌های استان برف‌روبی و پاک‌سازی شد و چندین دستگاه خودروی گرفتار در برف در محور چالدران شوط نجات یافتند.

وی اضافه کرد: عملیات راهداری زمستانی در ۲۴ ساعت گذشته با تمرکز بر بازگشایی و تثبیت تردد ایمن در محور‌های کوهستانی و برف‌گیر استان با موفقیت، اجرا شد.

شکری اظهار داشت : بارش شدید باران و طغیان آب در محور‌های مواصلاتی شهرستان مهاباد، شب گذشته موجب مسدود شدن مسیر دسترسی به روستای گاومیشان شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی افزود: به‌دنبال این انسداد، راهداران اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مهاباد در عملیاتی فشرده و ۱۰ ساعته، با جای‌گذاری و نصب ۱۰ شاخه لوله بتنی یک‌متری جهت هدایت جریان آب، موفق شدند مسیر را به‌صورت موقت بازگشایی و تردد ایمن اهالی را برقرار کنند.

به گفته مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی ، مرکز مدیریت راه‌ها با سامانه تلفنی ۱۴۱ در این مدت پاسخگوی افزون بر ۲۰۰ تماس مردمی بود و کارشناسان این مرکز آخرین اطلاعات پیرامون وضعیت جوی، انسداد‌ها و تردد ایمن در جاده‌ها را به صورت لحظه‌ای در اختیار هم‌استانی‌ها و رانندگان قرار دادند.