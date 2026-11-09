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خبر منتشر شده در فضای مجازی در خصوص کشف نیسان پر از سلاح در مازندران قدیمی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،خبری مبنی بر کشف نیسان پر از اسلحه در مازندران در فضای مجازی منتشر شده است که با بررسیهای به عمل آمده مشخص شد این خبر قدیمی و مربوط به ۱۸ فروردین ۱۴۰۴ بود.
این خبر در ۱۸ فروردین ۱۴۰۴ منتشر و اعلام شده بود خودروی وانت نیسان حامل ۴۸ قبضه سلاح در سوادکوه شمالی توسط ماموران پلیس شناسایی و اعضای این باند که در حوزه قاچاق سلاح و مهمات فعالیت میکردند دستگیر شده بودند.
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بازنشر یک خبر قدیمی میتواند با قرار گرفتن در زمان جدید، برداشت کاملاً متفاوتی ایجاد میکند و برای منتشر کننده خبر نیز مسئولیت اجتماعی، اخلاقی و قانونی در پی خواهد داشت.
مسئولان نیز بارها اعلام کردند با توجه به افزایش حجم تولید و انتشار محتوا در فضای مجازی مردم نسبت به اعتماد و بازنشر اخبار هوشیار باشند.