



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،خبری مبنی بر کشف نیسان پر از اسلحه در مازندران در فضای مجازی منتشر شده است که با بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد این خبر قدیمی و مربوط به ۱۸ فروردین ۱۴۰۴ بود.

این خبر در ۱۸ فروردین ۱۴۰۴ منتشر و اعلام شده بود خودروی وانت نیسان حامل ۴۸ قبضه سلاح در سوادکوه شمالی توسط ماموران پلیس شناسایی و اعضای این باند که در حوزه قاچاق سلاح و مهمات فعالیت می‌کردند دستگیر شده بودند.

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بازنشر یک خبر قدیمی می‌تواند با قرار گرفتن در زمان جدید، برداشت کاملاً متفاوتی ایجاد می‌کند و برای منتشر کننده خبر نیز مسئولیت اجتماعی، اخلاقی و قانونی در پی خواهد داشت.



مسئولان نیز بار‌ها اعلام کردند با توجه به افزایش حجم تولید و انتشار محتوا در فضای مجازی مردم نسبت به اعتماد و بازنشر اخبار هوشیار باشند.