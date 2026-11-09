به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شینهوا، شمار قربانیان آتش‌سوزی در یک ساختمان در شمال چین به ۱۴ نفر افزایش یافت.

مقامات محلی روز دوشنبه اعلام کردند: شمار جان‌باختگان آتش‌سوزی در یک ساختمان در شهر تای‌یوان، مرکز استان شانشی در شمال چین، به ۱۴ نفر افزایش یافته است.

این آتش‌سوزی روز یکشنبه، ساعت ۱۶:۵۹ به وقت محلی رخ داد.

دراین آتش‌سوزی مهیب ، که ساختمانی را فراگرفت چند نفر جان باختندو شعله‌ها بخش مرکزی ساختمان را درگیر کرد ، هنوز اطلاعات بیشتری درباره این حادثه اعلام نشده است.