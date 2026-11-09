به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: جاده کرج-چالوس به‌دلیل بارش شدید باران و آب‌گرفتگی؛ از ظهر امروز دوشنبه ۱۸ آبان تا اطلاع بعدی بسته شد.

آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور:

- محور چالوس مسیر (رفت و برگشت) حوزه استان البرز حدفاصل کرج تا پیچ سرهنگ تا اطلاع بعدی مسدود می‌باشد.

- ترافیک سنگین در کمربندی جنوبی بومهن – دماوند محدوده سیاه بند

- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج - تهران حدفاصل پلیس راه مهرشهر تا امامزاده طاهر و پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک

- تردد روان در محور‌های هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت مسیر (رفت و برگشت)، آزادراه پردیس – تهران و محور چالوس مسیر (رفت و برگشت) حوزه استان مازندران حدفاصل چالوس تا پیچ سرهنگ

- ضمنا محور چالوس و آزادراه تهران - شمال دارای بارش برف و باران و مه گرفتگی در ارتفاعات و سایر محور‌های شمالی دارای بارش باران و مه گرفتگی در ارتفاعات می‌باشند.

- بارش برف و باران و مه گرفتگی در برخی از محور‌های استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، البرز، تهران، زنجان، قزوین، کردستان و همدان

- بارش باران در برخی از محور‌های استان‌های کرمانشاه، لرستان، چهارمحال و بختیاری، گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی

* محور مسدود شریانی:

۱- چالوس مسیر (رفت و برگشت) حوزه استان البرز حدفاصل کرج تا پیچ سرهنگ

* محور‌های مسدود غیرشریانی:

۱- هشتگرد – طالقان

۲- پاوه – مریوان (گردنه تته)