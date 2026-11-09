مدیر کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال‌ و بختیاری از انجام ۴۱۴ مورد عملیات ریزش‌برداری در ۱۷۹ نقطه از محور‌های مواصلاتی استان در شبانه روز گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، خدابخشی با اشاره به پاک سازی مسیر‌های آسیب‌دیده و فراهم شدن شرایط برای تردد ایمن کاربران جاده‌ای گفت: در این مدت ۱۸ مورد امدادرسانی به خودرو‌های گرفتار در شرایط ناشی از بارندگی انجام شده است.

وی با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی در استان اظهار کرد: بارش‌های اخیر موجب ریزش سنگ، خاک و مصالح در بخش‌هایی از محور‌های مواصلاتی شد.

مدیر کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال‌ و بختیاری از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه، از توقف در نقاط مستعد ریزش و حاشیه کوه‌ها خودداری کنند و پیش از سفر برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.