قانون پیشنهادی جدید استرالیا برای مقابله با محتوای آسیب‌زا در فضای مجازی، ممکن است گوگل را به احراز سن کاربران و مسدودسازی دسترسی افراد زیر ۱۸ سال به سرویس‌هایی مانند جی‌میل وادار کند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از رویترز، مدیر سیاست‌گذاری یوتیوب در استرالیا و نیوزیلند هشدار داده است: قانون پیشنهادی «مسئولیت مراقبت در فضای دیجیتال» می‌تواند گوگل را ملزم به احراز سن کاربران در سرویس‌های ارتباطی و ذخیره‌سازی اطلاعات، از جمله ایمیل و جی‌میل کند.

بر اساس این طرح که پیش‌تر به تصویب مجلس نمایندگان استرالیا رسیده و برای تبدیل شدن به قانون به حمایت سنا نیاز دارد، شرکت‌های اینترنتی موظف‌اند برای جلوگیری از انتشار و دسترسی به محتوای مخرب اقدامات لازم را انجام دهند. در غیر این صورت، ممکن است با جریمه‌هایی تا سقف ۷۵.۱ میلیون دلار آمریکا مواجه شوند.

ریچل لرد، رئیس سیاست‌گذاری یوتیوب در استرالیا و نیوزیلند، در جلسه استماع سنای این کشور اعلام کرده است؛ الزامات احراز سن، در صورت احتمال دسترسی کودکان به محتوای مستهجن، ممکن است به سرویس‌های روزمره‌ای مانند پیام‌رسان‌ها، ایمیل و فضای ذخیره‌سازی خصوصی نیز گسترش پیدا کند.

وی نسبت به پیامد‌های چنین رویکردی هشدار داده و آن را زمینه‌ساز نظارت مداخله‌جویانه بر ارتباطات خصوصی و فایل‌های شخصی کاربران دانسته است.

شرکت‌های متا، تیک‌تاک و اسنپ نیز نگرانی‌های مشابهی درباره این قانون مطرح کرده‌اند و معتقدند اختیارات گسترده نهاد‌های نظارتی برای تشخیص محتوای مضر می‌تواند به محدود شدن ارتباطات آنلاین منجر شود.

این شرکت‌ها همچنین هشدار داده‌اند که احتمال جریمه‌های سنگین ممکن است سکوها را به حذف بیش از حد محتوا و اعمال محدودیت‌های گسترده‌تر سوق دهد.