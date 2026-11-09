به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، از سیزدهم آبان به مدت یک هفته، نمایشگاه توانمندی‌های دانش آموزان دبیرستان رحمت پور بهادران در سالن اجتماعات این دبیرستان برگزار شد. در این نمایشگاه، آثار و دستاورد‌های دانش آموزان در زمینه‌های مختلف علمی، هنری، فرهنگی و مهارتی به نمایش گذاشته شد که بازتابی از استعداد‌ها و تلاش‌های آنان بود.

این نمایشگاه با استقبال پرشور دانش آموزان و والدین مواجه شد و فضایی سرشار از شور و نشاط را در مدرسه ایجاد کرد. در حاشیه این رویداد، امام جمعه محترم بهادران و جمعی از مسئولان محلی نیز از بخش‌های مختلف نمایشگاه بازدید کردند و ضمن تقدیر از زحمات دانش آموزان و کادر آموزشی، آنان را به ادامه مسیر تلاش و پیشرفت تشویق نمودند.

برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی گامی ارزشمند در جهت شکوفایی استعداد‌های دانش آموزان و ایجاد انگیزه در نسل آینده ساز کشور است.