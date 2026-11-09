به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرهنگ رمضان گوروئی فرمانده انتظامی شهرستان آبادان گفت: در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با وسایل نقلیه متخلف، تعداد ۱۹ دستگاه موتورسیکلت و ۸ دستگاه خودروی متخلف به علت نداشتن پلاک، مخدوش کردن و تغییر در ارقام پلاک، تخلفات حادثه‌ساز و ایجاد آلودگی صوتی توقیف و مالکان آنها به مراجع قضائی معرفی شدند.

او افزود: شهروندان با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، یاریگر پلیس در اجرای نظم و انضباط ترافیکی باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق پل ارتباطی تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.