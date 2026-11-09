سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری همدان گفت: رویکرد جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان باید از ارائه آمار به سمت اقدامات عملیاتی و حل مسائل جوانان تغییر کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مجید درویشی در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان با اشاره به ضرورت پیوند آموزش‌ها و مهارت‌آموزی‌ها با نیاز‌های واقعی بازار کار افزود: باید مشخص شود برنامه‌های آموزشی تا چه اندازه به اشتغال و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده منجر شده‌اند.

او اشتغال جوانان، به‌ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را از دغدغه‌های اصلی استان دانست و تاکید کرد: با توجه به ظرفیت جوانان تحصیل‌کرده همدان، لازم است آموزش‌ها و مهارت‌آموزی‌ها متناسب با نیاز‌های این قشر و اولویت‌های توسعه استان، به‌ویژه در بخش کشاورزی و گردشگری، هدف‌گذاری شود.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری همدان همچنین با اشاره به پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در استان گفت: تاکنون از مجموع ۱۹ هزار و ۶۰۵ متقاضی وام ازدواج، ۱۴ هزار و ۹۰۷ نفر تسهیلات خود را دریافت کرده‌اند و ۴ هزار و ۶۹۸ نفر در صف دریافت وام هستند.

درویشی افزود: در بخش تسهیلات فرزندآوری نیز از مجموع ۱۸ هزار و ۵۷۰ متقاضی، ۱۳ هزار و ۸۰۱ نفر تسهیلات دریافت کرده‌اند و ۴ هزار و ۶۶۹ نفر در انتظار دریافت آن هستند.

او همچنین خواستار اطلاع‌رسانی شفاف درباره نحوه استفاده از کالابرگ، پیگیری وضعیت مشمولان و معرفی دستگاه‌های پاسخگو برای رفع مشکلات مردم شد.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری همدان همچنین بر ضرورت مشارکت دادن جوانان در فرآیند‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری تأکید کرد و گفت: جوانان باید در کنار مدیران حضور داشته باشند و از تجربه آنان استفاده کنند؛ در مقابل نیز مدیران باید از ایده‌ها و دیدگاه‌های نسل جوان برای پیشبرد برنامه‌های توسعه استان بهره بگیرند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان نیز به اقدامات حوزه اشتغال جوانان اشاره کرد و گفت: ۲۶۸ نفر در سامانه مربوط به تسهیلات اشتغال ثبت‌نام کرده‌اند و پس از بررسی درخواست‌ها، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برای تشکیل پرونده و معرفی به بانک و صندوق کارآفرینی اختصاص یافته است.

حقیقی با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی و مهارت‌آموزی افزود: آموزش بیش از هزار و ۴۶۵ نفر در حوزه‌هایی از جمله هوش مصنوعی، فیلم‌سازی، مهارت‌های نوین و پنل‌های خورشیدی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و در شهرستان‌های استان انجام شده است.

او همچنین از آموزش رایگان بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در قالب طرح مهتاب و برگزاری دوره‌های مهارتی برای حدود ۶۰۰ سرباز خبر داد و گفت: تلاش شده است آموزش‌ها با نیاز‌های بازار کار و زمینه‌های واقعی اشتغال متناسب باشد.

در این نشست، جمعی از جوانان، نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد، مدیران بانک‌ها و برخی مدیران کل دستگاه‌های اجرایی نیز حضور داشتند و جوانان حاضر در جلسه به بیان دیدگاه‌ها، مطالبات و دغدغه‌های خود در حوزه‌های مختلف پرداختند؛ موضوعاتی که با تأکید بر ضرورت شنیده شدن نظرات نسل جوان و مشارکت دادن آنان در تصمیم‌گیری‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.