فرمانده انتظامی شهرستان شیراز از کشف ۳۹۸ هزار و ۹۰۰ نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزش ۴۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ محمدرستمی اظهار داشت: در پی دریافت اخباری مبنی بر نگهداری و عرضه سیگار و دخانیات غیرمجاز در چند انبار در سطح شهرستان شیراز و با توجه به اهمیت اجرای طرح مقابله با قاچاق محصولات دخانی، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی بیان داشت: ماموران انتظامی شیراز پس از هماهنگی با مراجع قضایی به مکان‌های مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن انبار‌ها، ۳۹۸ هزار و ۹۰۰ نخ سیگار خارجی قاچاق را کشف کردند.

سرهنگ رستمی با اشاره به اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش اموال مکشوفه ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: برخورد قاطع پلیس با اینگونه افراد سودجو به صورت مستمر همواره در دستور کار مجموعه انتظامی قرار دارد.