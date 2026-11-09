در راستای پیشگیری از وقوع سیلاب و کاهش خطر آب‌گرفتگی، عملیات گسترده لایروبی و پاک‌سازی بستر رودخانه لات‌آجی در شهرستان قرچک با هدف رفع موانع جریان آب به اجرا درآمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرماندار شهرستان قرچک گفت: این عملیات در راستای اجرای مصوبات ستاد مدیریت بحران شهرستان و با همکاری فرمانداری، شهرداری قرچک، امور منابع آب جنوب‌شرق استان تهران به اجرا درآمد.

علی محمد اسلامی افزود: لایروبی و پاک‌سازی بستر رودخانه لات‌آجی با هدف رفع موانع جریان آب و کاهش خطر آب‌گرفتگی و سیلاب‌های احتمالی انجام شد و در چارچوب اقدامات پیشگیرانه شهرستان برای مدیریت مخاطرات ناشی از شرایط جوی دنبال می‌شود.