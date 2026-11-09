فیلمبرداری طرح مجموعه تلویزیونی و سینمایی «رئیسعلی» محصول سیمافیلم، در منطقه بندر امام حسن استان بوشهر آغاز شد و شبکه نمیش هم فیلم سینمایی «مسیر مخفی» را امشب پخش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «رئیسعلی» به نویسندگی و کارگردانی رضا میرکریمی، در قالب مجموعه الف ویژه در سیمافیلم تهیه می‌شود و سازندگان آن در نظر دارند نسخه سینمایی جداگانه‌ای نیز از این طرح آماده و ارائه کنند.

سید رضا میرکریمی داستان این اثر را با محوریت شخصیت رئیسعلی دلواری و مبارزات مردم جنوب ایران در برابر استعمار نگاشته است.

برای انتخاب بازیگران نزدیک به یک‌صد نقش این طرح، فراخوان بازیگری منتشر شد. اغلب بازیگران این نقش‌ها از میان متقاضیانی انتخاب شده‌اند که در فراخوان شرکت کرده بودند.

فیلم سینمایی «مسیرمخفی» به کارگردانی الیستر گریرسون و نویسندگی آن جان گروین و اندرو وایت، امشب ساعت ۲۳، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم بر اساس داستانی نوشته اندرو وایت تهیه شده است. «مسیرمخفی» از داستانی واقعی الهام گرفته که برای اندرو وایت یکی از سناریونویس‌های این فیلم پیش آمد که طی آن ۱۳ غارنورد در استرالیا در غار‌های زیرآبی به خاطر اینکه توفان ورودی غار را بست گیر افتادند.

ریس ویکفیلد، ریچارد روکسبرگ، یوان گریفید، الیس پارکینسون و دنیل وایلی از بازیگرانی هستند که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.