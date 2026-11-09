به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حجت‌الاسلام سید اسماعیل طباطبایی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه منطقه‌ای کربلا در این دیدار با اشاره به جایگاه شهر مقاوم و شهیدپرور آبادان گفت: آبادان نماد دفاع از میهن در دفاع مقدس اول تا سوم است و رشادت، ایثارگری و دفاع از میهن توسط مردم غیور آبادان در دفاع مقدس ۸ ساله، بر ایرانیان و همگان ثابت شد و این شهر همواره در مسیر حفظ ارزش‌های انقلاب و دفاع از کیان کشور پیشگام بوده است.

او با گرامیداشت یاد شهید سرباز محمد حسین عابدینی افزود: این شهید والامقام در دوران ما همانند شهدای دوران دفاع مقدس دلاورانه برای حفظ ناموس و خاک ما جنگید و عاشق ولایت و اهل بیت علیهم‌السلام بود.

حجت‌الاسلام طباطبایی ادامه داد: شهید عابدینی اهل مطالعه و نماز اول وقت بود و کتب استاد مطهری و کتاب حماسه حسینی را مطالعه می‌کرد؛ چنین ویژگی‌هایی نشان‌دهنده پیوند ایمان، بصیرت و عمل انقلابی در نسل امروز است.

پدر شهید سرباز محمد حسین عابدینی نیز با بیان ویژگی‌های شخصیتی این شهید والامقام گفت: شهید اهل مسجد و برنامه‌های فرهنگی بود و علاقه خاصی به دایی شهیدش داشت و همیشه سفارش به سربازی ولایت برای تحقق آرمان‌های اسلام عزیز را می‌کرد.

در پایان این دیدار، لوح تقدیر نماینده ولی فقیه در سپاه به خانواده این شهید تقدیم شد.