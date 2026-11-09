رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در پیامی به مناسبت ۱۸ آبان‌ماه، «روز ملی کیفیت»، ارتقای کیفیت را ضرورتی راهبردی برای پایداری تولید، افزایش بهره‌وری، صیانت از ایمنی و سلامت جامعه و تقویت جایگاه محصولات ایرانی در بازار‌های داخلی و بین‌المللی دانست و بر رویکرد تسهیل‌گر و هوشمند این سازمان در حمایت از تولید استاندارد تأکید کرد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ در پیام فرزانه انصاری آمده است: «کیفیت، صرفاً یک شاخص اقتصادی یا الزام فنی نیست؛ بلکه زیربنای اعتماد عمومی، تضمین‌کننده حقوق مصرف‌کنندگان و یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار و رقابت‌پذیری اقتصاد کشور است. سازمان ملی استاندارد ایران با چنین نگرشی و در چارچوب رویکرد تحولی دولت چهاردهم، ارتقای کیفیت را ضرورتی راهبردی برای پایداری تولید، افزایش بهره‌وری، صیانت از ایمنی و سلامت جامعه و تقویت جایگاه محصولات ایرانی در بازار‌های داخلی و بین‌المللی می‌داند.»

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با گرامیداشت این مناسبت، روز ملی کیفیت را فرصتی ارزشمند برای پاسداشت همت صنعتگران، تولیدکنندگان، کارآفرینان، فناوران و فعالان عرصه خدمت عنوان کرد و افزود: تلاشگرانی که با پایبندی به الزامات استاندارد و ارتقای مستمر کیفیت گام برمی‌دارند، پیشرانان خلق ارزش افزوده، توسعه صادرات، تقویت اعتماد مصرف‌کنندگان و تحقق اقتصادی مولد، رقابت‌پذیر و کیفیت‌محور هستند.

وی با اشاره به پیوند ناگسستنی کیفیت با ابزار‌های دانش‌بنیان تصریح کرد: امروز ارتقای کیفیت بیش از هر زمان دیگری به دانش، نوآوری، فناوری‌های نوین، مسئولیت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی و هم‌افزایی میان بخش‌های دولتی و خصوصی وابسته است. سازمان ملی استاندارد ایران نیز با رویکردی تسهیل‌گر، هوشمند و مبتنی بر ارزیابی ریسک، خود را متعهد به حمایت از تولید استاندارد و باکیفیت، توسعه زیرساخت‌های ارزیابی انطباق و نهادینه‌سازی فرهنگ کیفیت در تمامی عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور می‌داند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در پایان پیام خود، فرارسیدن ۱۸ آبان‌ماه را به تمامی تلاشگران عرصه تولید و خدمت، کارآفرینان، متخصصان و خانواده بزرگ استاندارد در سراسر کشور تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد با همدلی، کارآمدی و ارتقای استانداردها، جایگاه کالای ایرانی در عرصه‌های ملی و جهانی روزبه‌روز ارتقا یابد.