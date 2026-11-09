به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ فرزانه انصاری " روز ملی کیفیت " را به همه پیشکسوتان و پرتلاشان عرصه تولید و خدمات کیفیت محور تبریک گفت و از صنعتگران و تولیدکنندگان خواست استانداردهای ملی را «سرمایه راهبردی» و «پشتوانه توسعه کسب‌وکار» خود دانسته و کیفیت را «میراث ماندگار» برای نسل‌های آینده قلمداد کنند.

متن کامل پیام رئیس ملی سازمان استاندارد به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف ایران و صاحبان اندیشه و صنعت؛

در سپیده‌دم این روز فرخنده، «روز ملی کیفیت»، که در طلوع آن، عزم ملتی بزرگ برای جهاد کیفی و عرصه‌آرایی در میدان تولید و صنعت تجلی می‌یابد، بر خود فرض می‌دانم این مناسبت والا را به پیشگاه ملت بزرگ ایران و همه پیشکسوتان و پرتلاشان عرصه تولید، تبریک و تهنیت عرض نمایم.

کیفیت، در منظومه فکری امروز جهان، حلقه اتصال «اعتماد» به «توسعه» و پل استوار «تولید ملی» به «رقابت جهانی» است. این مفهوم والا، تجسم عینی بلوغ صنعتی و نماد مسئولیت‌پذیری در قالب «توسعه پایدار» است.

سازمان ملی استاندارد ایران، به عنوان متولی امر خطیر استاندارد و ناظر امین کیفیت، با توکل بر پروردگار متعال و با تکیه بر سرمایه‌های انسانی متخصص، خود را ملزم به پیگیری اهداف والای ذیل می‌داند:

طراحی و استقرار نظام‌های استاندارد پیشرفته هم‌سو با آخرین یافته‌های علمی بین‌المللی؛ اجرای نظام نظارتی هوشمند و همه‌جانبه به منظور صیانت از حقوق شهروندی و ارتقای شاخص‌های کیفی؛ توسعه و نهادینه‌سازی فرهنگ کیفیت در متن جامعه از مسیر آموزش و توانمندسازی؛ حمایت قاطع از تولیدکنندگان محصولات استاندارد شده، در راستای تقویت تولید ملی این سازمان، کیفیت را «حق مسلم ملت ایران» و «تکلیف قطعی نظام تولید» می‌داند.

از صنعتگران و تولیدکنندگان گرانقدر تقاضا دارم استانداردهای ملی را «سرمایه راهبردی» و «پشتوانه توسعه کسب‌وکار» خود دانسته و کیفیت را «میراث ماندگار» برای نسل‌های آینده قلمداد نمایند.

از هموطنان عزیز و فهیم درخواست دارم با «انتخاب هوشمندانه کالاهای دارای نشان استاندارد»، نه تنها حافظ سلامت و منافع خویش، که «پشتیبانان آگاه تولید ملی» باشند.

به فضل خداوند متعال و با همکاری همه جانبه، ایران عزیز را در زمره کشورهای پیشرو در عرصه استاندارد و کیفیت خواهیم دید.

فرزانه انصاری

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران