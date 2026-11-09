به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، پایگاه اینترنتی نشریه هیل نوشت : دموکرات‌ها که با موج پیروزی بزرگ در انتخابات میان‌دوره‌ای قدرت گرفته‌اند، قصد دارند پس از بازپس‌گیری اکثریت در مجلس سال آینده، به جنگ دونالد ترامپ با ایران پایان دهند.

سناتور‌های دموکرات می‌گویند: برای پایان دادن به این درگیری که بیش از هشت ماه ادامه داشته، از حمایت شماری از جمهوری‌خواهان برخوردارند. آنها همچنین تهدید کرده‌اند با استفاده از «اختیارات کنترل بودجه» پنتاگون را از منابع مالی مورد نیاز برای ادامه جنگ محروم کنند.

ترامپ و معاونش، جی‌دی ونس، هر دو جنگ با ایران را عامل اصلی شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات دانسته‌اند؛ انتخاباتی که در پی آن دموکرات‌ها اکثریت را در مجلس نمایندگان، سنا، فرمانداری‌ها و مجالس قانون‌گذاری ایالتی به دست آوردند.

چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات در سنا، در یک نشست خبری گفت: «ما به این جنگ پایان خواهیم داد. شماری از جمهوری‌خواهان نیز از هم‌اکنون در تلاش برای پایان دادن به جنگ به ما پیوسته‌اند. بنیان‌گذاران آمریکا، قدرت کنترل بودجه را یکی از ابزار‌های مهار رئیس‌جمهوری قرار داده بودند که بدون موافقت مردم آمریکا وارد جنگ می‌شود.»

پیش از این چهار سناتور جمهوری‌خواه ــ تام تیلیس از کارولینای شمالی، سوزان کالینز از ایالت مین، لیزا مورکوفسکی از آلاسکا و رند پال از کنتاکی، در حمایت از قطعنامه‌ای به دموکرات‌ها پیوسته بودند که از رئیس‌جمهور به‌عنوان فرمانده کل نیرو‌های مسلح می‌خواست نیرو‌های آمریکایی را از درگیری‌های نظامی با ایران خارج کند؛ مگر آنکه کنگره رسماً مجوز استفاده از نیروی نظامی را صادر کند.

کنگره تا ۱۱ دسامبر فرصت دارد بودجه دولت را تأمین کند؛ در غیر این صورت، تعطیلی دولت فدرال در پیش خواهد بود. این مهلت کمتر از یک ماه پیش از تغییر اکثریت در هر دو مجلس کنگره فرا می‌رسد.

هنوز مشخص نیست جمهوری‌خواهان پیش از واگذاری کنترل کنگره تلاش خواهند کرد یک لایحه مصالحه نهایی را تصویب کنند که شامل بودجه اضطراری جنگ ایران باشد یا خیر.

نامزد‌های هر دو حزب در جریان کارزار‌های انتخاباتی خود از جنگ با ایران انتقاد کردند؛ جنگی که به‌تدریج محبوبیت خود را بیش از پیش از دست داده است. این درگیری دست‌کم ۴۷ میلیارد دلار هزینه داشته و در عین حال باعث جهش شدید قیمت انرژی شده است. ترامپ نیز مدت‌ها وعده داده بود که آمریکا را از جنگ‌های خارجی دور نگه دارد.

برخی از دموکرات‌ها، از جمله دست‌کم یک نفر که سودای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ را در سر دارد، اعلام کردند : فراکسیون دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان باید در چارچوب هرگونه توافق برای تأمین بودجه دولت، حتی به‌طور موقت، خواستار توقف اختصاص بودجه به جنگ با ایران شود.

رو خانا، نماینده دموکرات ایالت کالیفرنیا و عضو کمیته نیرو‌های مسلح مجلس نمایندگان، در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «از قطعنامه ادامه تأمین بودجه دولت حمایت کنید، مشروط بر اینکه تأمین مالی هرگونه عملیات رزمی ارتش آمریکا در ایران را ممنوع کند. همان‌طور که به جنگ ویتنام پایان دادیم، به جنگ ایران هم پایان دهید.»

مارک پوکان، نماینده دموکرات ایالت ویسکانسین و از اعضای ارشد کمیته تخصیص بودجه مجلس نمایندگان، روز جمعه در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «نمی‌توانیم برای پایان دادن به جنگ با ایران تا تشکیل کنگره بعدی صبر کنیم؛ این جنگ باید همین حالا پایان یابد!»

گرگوری میکس، نماینده دموکرات ایالت نیویورک و ارشدترین عضو دموکرات کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، نیز این هفته اعلام کرد که در نخستین روز آغاز به کار کنگره جدید، قطعنامه مشترکی برای پایان دادن به جنگ با ایران ارائه خواهد کرد.

میکس در بیانیه‌ای به نشریه هیل گفت، «دموکرات‌ها با استفاده از ابزارهایی، چون برگزاری جلسات استماع، ارائه طرح‌های قانونی، نظارت بر عملکرد دولت و بهره‌گیری از قدرت کنترل بودجه، دولت را به سمت دستیابی به راه‌حلی دیپلماتیک و پایدار سوق خواهند داد. ما به تلاش خود برای پایان دادن به جنگی که ترامپ به انتخاب خود آغاز کرده و در آن شکست خورده است، ادامه می‌دهیم و در عین حال بر رسیدگی به نیاز‌های مردم آمریکا تمرکز خواهیم کرد.»

حکیم جفریز، رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان که قرار است در ماه ژانویه ریاست این مجلس را برعهده بگیرد، نیز در نامه‌ای خطاب به همکارانش اعلام کرد که یکی از اولویت‌های فراکسیون آنها، متوقف کردن «جنگ بی‌پروا و خودخواسته» در ایران خواهد بود.

کاخ سفید در ماه ژوئن درخواست تخصیص ۸۷.۶ میلیارد دلار بودجه تکمیلی را مطرح کرد که ۶۷ میلیارد دلار آن به بودجه پنتاگون اختصاص دارد. با افزایش مخالفت دموکرات‌ها، این بسته پیشنهادی در کنگره با استقبال چندانی رو‌به‌رو نشده است.

لایحه سالانه «قانون مجوز دفاع ملی آمریکا» (NDAA) که معمولاً با حمایت دوحزبی روبه‌رو می‌شود، امسال به‌دلیل اختلافات و درگیری‌های حزبی با خطر عدم تصویب مواجه است. دموکرات‌ها معتقدند باید صد‌ها میلیارد دلار از رقم کلی بودجه این لایحه کاسته شود و هم‌زمان خواستار وضع محدودیت‌ها و تضمین‌هایی برای نظارت بر جنگ آمریکا با ایران هستند.

مارک کلی، سناتور دموکرات ایالت آریزونا و عضو کمیته نیرو‌های مسلح سنا، روز شنبه در جریان رویداد «کروکد کان» (Crooked Con) که از سوی رسانه کروکد مدیا در واشنگتن دی‌سی برگزار شد، گفت دموکرات‌ها باید بودجه عملیات کاخ سفید را متوقف کنند تا رئیس‌جمهور را وادار به پایان دادن به این درگیری کنند.

کلی با اشاره به ترامپ گفت: «کنترل این موضوع در اختیار ماست. بنابراین، اگر او نتواند راهی برای خروج از این وضعیت پیدا کند، ما می‌توانیم به او فشار وارد کنیم.» چند ساعت بعد، مایکل بنت، سناتور دموکرات ایالت کلرادو و عضو کمیته اطلاعات سنا، از پیشنهاد کلی حمایت کرد.

نیکی بودزینسکی، نماینده دموکرات ایالت ایلینوی که انتظار می‌رود ریاست ائتلاف دموکرات‌های نوین را در کنگره آینده برعهده بگیرد، گفت اهرم فشار دموکرات‌ها برای پایان دادن به جنگ با ایران، در روند تصویب بودجه نهفته است. با این حال، او خواستار پاسخ‌گویی پنتاگون درباره این موضوع نیز هست که پیروزی در این جنگ دقیقاً چه معنایی دارد.

بودزینسکی در گفت‌وگوی تلفنی با نشریه «هیل» گفت: «به اعتقاد من، این کار از طریق بودجه دفاعی و روند تخصیص اعتبارات امکان‌پذیر است. این همان قدرت کنترل بودجه است. می‌دانم که این دولت برای تأمین هزینه‌های جنگ، رقم بسیار هنگفت و حیرت‌آوری را به کنگره پیشنهاد کرده است. هیچ تمایلی برای تصویب چنین بودجه‌ای وجود نخواهد داشت. بنابراین، فکر می‌کنم این ابزار احتمالاً مهم‌ترین اهرمی خواهد بود که برای پاسخ‌گو کردن دولت در اختیار داریم.»

این نماینده دموکرات ایالت ایلینوی افزود: «اما فراتر از روند تخصیص بودجه، مشتاقم که مقامات پنتاگون در کنگره حاضر شوند تا توضیح دهند که موفقیت به چه معناست؛ آنها هنوز به وضوح مشخص نکرده‌اند که معنای پیروزی در این جنگ چیست.»

برخی از چهره‌های ارشد جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان نیز با این دیدگاه موافق‌اند که جنگ فاقد راهبرد مشخصی بوده است؛ جنگی که ذخایر تسلیحات پیشرفته و سامانه‌های نظامی راهبردی آمریکا را به‌شدت کاهش داده و در پی حملات ایران، خسارات سنگینی به پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه وارد شده است.

جیمز کومر، نماینده جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی و رئیس کمیته قدرتمند نظارت و اصلاحات دولتی مجلس نمایندگان، روز جمعه از اظهارنظر درباره این موضوع خودداری کرد که آیا پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، باید استیضاح شود یا به هر شکل دیگری از سمت خود برکنار شود.

کومر روز جمعه در گفت‌و‌گو با شبکه نیوزنیشن، شریک رسانه‌ای تلویزیونی نشریه هیل، گفت: «اما می‌توانم با اطمینان زیادی به شما بگویم که... پرسش‌ها و ابهامات زیادی درباره هگست وجود دارد.»

کومر گفت: «ما هیچ تصوری نداریم که راهبرد آمریکا برای ادامه مسیر در قبال ایران چیست. هیچ‌کس از وضعیت مربوط به ایران راضی نیست و به نظرم رأی‌دهندگان جمهوری‌خواه بیش از رأی‌دهندگان دموکرات از آنچه در ایران می‌گذرد ناراضی هستند.»

دموکرات‌های مجلس نمایندگان که مدت‌هاست خواستار برکناری هگست از سمت وزارت دفاع هستند، اعلام کرده‌اند که فرایند نظارت و پیگیری آنها به همین موضوع ختم نمی‌شود. آنها همچنین همکاران جمهوری‌خواه خود را تشویق می‌کنند تا طرحی را تصویب کنند که بر اساس آن، بدون تأیید کنگره، استفاده از بودجه اضافی برای ادامه جنگ ممنوع شود.

پت رایان، نماینده دموکرات ایالت نیویورک، عضو کمیته نیرو‌های مسلح مجلس نمایندگان و افسر پیشین اطلاعات ارتش آمریکا، در بیانیه‌ای به نشریه هیل گفت: «هر جمهوری‌خواهی که ناگهان در آستانه انتخابات شجاعت مخالفت با جنگ را پیدا کرده است، حالا باید به حرف‌هایش عمل کند؛ به پایان دادن به جنگ رأی دهد و طرح پیشنهادی مرا تصویب کند تا مانع شود ترامپ حتی یک دلار دیگر برای این جنگ هزینه کند.»