به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی گفت: با اجرای طرح‌های ورزشی در حال ساخت در میاندوآب، سرانه ورزشی این شهرستان از ۷۴ به ۹۲ سانتی‌متر افزایش خواهد یافت.

سجاد بیرامی، از آغاز عملیات بازسازی و توسعه ورزشگاه آزادی این شهرستان در روز‌های آینده خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده شده است.

وی با اشاره به اینکه ورزشگاه آزادی میاندوآب از مطالبات جدی مردم و جامعه ورزشی شهرستان است، افزود: با مشخص شدن پیمانکار و مصوب شدن حدود ۱۷۰ میلیارد تومان اعتبار، عملیات اجرایی این طرح در روز‌های آینده آغاز می‌شود و سرویس‌های بهداشتی، محوطه ورزشگاه، پیست تارتان، سیستم روشنایی، صندلی‌گذاری، افزایش ظرفیت تماشاگران، ساختمان و بخش VIP بازسازی و تکمیل خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی همچنین از پیش‌بینی احداث زمین چمن مصنوعی و چند زمین ورزشی ساحلی در کنار ورزشگاه آزادی خبر داد و اظهار کرد: علاوه بر این طرح‌ها، چند طرح ورزشی در حوزه شهری و روستایی شهرستان نیز برنامه‌ریزی شده است.

بیرامی، بازسازی کامل سالن ۲۰۰۰ نفری میاندوآب را از دیگر برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های ورزشی شهرستان عنوان کرد و گفت: این طرح نیز به محض تأمین و تخصیص اعتبار وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان معرفی میاندوآب به‌عنوان «شهر دوچرخه ایران» را از دیگر ظرفیت‌های این شهرستان برشمرد و گفت: برگزاری همایش و پخش زنده آن از شبکه‌های ملی می‌تواند در معرفی این ظرفیت و جایگاه شهرستان مؤثر باشد.