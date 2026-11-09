تیم ملی بسکتبال ایران در پنجره پنجم رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ قطر، به مصاف تیم‌های استرالیا و فیلیپین می‌رود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی بسکتبال ایران در پنجره پنجم رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ قطر، روز‌های ۶ و ۸ آذرماه به ترتیب به مصاف تیم‌های استرالیا و فیلیپین می‌رود. این مسابقات به میزبانی مالزی برگزار خواهد شد.

برنامه دیدار‌های تیم ملی ایران در پنجره پنجم رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ قطر در گروه E به شرح زیر است:

جمعه ۶ آذرماه

ایران – استرالیا | ساعت ۱۲:۳۰

یکشنبه ۸ آذرماه

ایران – فیلیپین | ساعت ۱۵:۳۰

دیدار‌های پنجره پنجم گروه پنجم به‌صورت متمرکز در ورزشگاه کاریسما آرنا (Karishma Arena) شهر سرمبان مالزی برگزار خواهد شد.