نانوای نیک‌اندیش تفتی در آستانه ایام فاطمیه، با اهدای ۵۰ میلیون تومان، برای آزادی یک مادر زندانی جرائم غیرعمد پیش‌قدم شد.

نانوای تفتی، نانِ مهر را به سفره یک مادر زندانی رساند

نانوای تفتی، نانِ مهر را به سفره یک مادر زندانی رساند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، روابط عمومی ستاد مردمی دیه استان یزد اعلام کرد: در روز‌هایی که عطر ایثار و مهربانی به مناسبت ایام فاطمیه در جامعه پیچیده است، نانوای خیر تفتی با اختصاص ۵۰ میلیون تومان از درآمد کسب‌وکار خود، برای بازگشت یک مادر زندانی به آغوش خانواده مشارکت کرد.

این نیکوکار همزمان با ۱۸ آبان، با نیت برکت در کسب‌وکار، سلامتی خانواده و شاد کردن دل یک خانواده، بخشی از سود حاصل از فعالیت نانوایی خود را به آزادی یک مادر زندانی جرائم غیرعمد اختصاص داد.

این خیر تفتی که تمایلی به انتشار نام و تصویرش ندارد، هدف از این اقدام را جلوگیری از رنج فرزندان به دلیل دوری از مادر عنوان کرد و گفت: حضور مادر در خانواده مایه آرامش است و امیدوارم این کمک، علاوه بر برکت در کسب‌وکار، از بروز آسیب‌های اجتماعی نیز پیشگیری کند.

ستاد مردمی دیه استان یزد نیز همزمان با ایام فاطمیه، پویش «مهر فاطمی» را با شعار «زندان جای مادران نیست» به راه انداخته است؛ پویشی که با استقبال نیکوکاران برای آزادی مادران زندانی جرائم غیرعمد همراه شده است.

خیران یزدی با نیت‌هایی همچون نذر سلامتی، آمرزش اموات و برکت در کسب‌وکار، در این حرکت خداپسندانه مشارکت می‌کنند تا زمینه بازگشت مادران زندانی به کانون خانواده فراهم شود.