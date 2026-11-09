به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر مرکز جهرم شناسی گفت: برنامه‌های هفته جهرم با هدف شناختن و شناساندن توانمندی‌های فرهنگی، علمی، تاریخی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مذهبی، باستان‌شناسی، معماری، ادبی، هنری و جغرافیایی و بزرگداشت مفاخر با مشارکت نهادها، اداره‌ها و اهالی فرهنگ و هنر در این شهرستان از بیستم تا ۲۶ آبان ماه برگزار می‌شود.

ابوالفضل قاسم‌زادگان جهرمی افزود: رونمایی از پوستر هفته جهرم و نواختن "زنگ جهرم" در مدارس، بازدید رایگان از موزه مرکزی، تجلیل از فعالیت ادبی بانوی نمونه فرهنگی کشور زنده‌یاد سیمین‌دخت وحیدی به همت انجمن شعر و ادب جهرم، مراسم شب شعر، همایش بررسی پیشینه و بزرگداشت تاثیرگذاران آموزش در جهرم و اعلام رسمی فراخوان داستان‌نویسی با موضوع «فرهنگ صرفه‌جویی، قناعت و هویت زندگی بومی» با استفاده از هوش مصنوعی از برنامه‌هایی است که در این هفته برگزار می‌شود.

مدیر مرکز جهرم شناسی بیان کرد: همچنین فراخوان همایش ملی باربد و نمایش فیلم‌های مربوط به جهرم، نشست تخصصی انجمن فرهنگی ادبی سوران، اجرای نمایش روحوضی، نمایشگاه عکس، تور‌های تاریخی، مذهبی و طبیعت گردی و برنامه‌های ورزشی از دیگر برنامه‌های هفته جهرم است.

شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.