سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان از آمادگی فرمانداری‌ها برای برگزاری انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مجید درویشی در نشست کمیته تخصصی ستاد انتخابات استان که به‌صورت وبیناری با حضور فرمانداران و اعضای ستاد انتخابات شهرستان‌ها برگزار شد، با اشاره به اعلام نشدن زمان دقیق برگزاری انتخابات گفت: مرجع رسمی اعلام زمان انتخابات، ستاد انتخابات کشور است و همه اقدامات باید بر اساس قانون و مقررات و پس از اعلام رسمی این ستاد انجام شود.

او با قدردانی از آمادگی فرمانداران برای برگزاری انتخابات، بر پیگیری و رفع مشکلات اجرایی، پشتیبانی و فنی شعب اخذ رأی تأکید کرد و افزود: موضوعاتی از جمله تأمین خودرو، برقراری ارتباط شعب و مسائل مربوط به حد نصاب اعضای شورا‌ها باید با همکاری دستگاه‌های مرتبط بررسی و پیگیری شود.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان همچنین با اشاره به تأمین اعتبارات و امکانات مورد نیاز انتخابات تاکید کرد: مسائل مربوط به پشتیبانی و هزینه‌های اجرایی برگزاری انتخابات نیز در چارچوب مقررات و با هماهنگی وزارت کشور پیگیری خواهد شد.

درویشی با اشاره به حضور پیکر تعدادی از شهدای گمنام در استان، از فرمانداران خواست برای استقبال، تشییع و برگزاری مراسم وداع و خاکسپاری این شهدا در شهرستان‌ها برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند.