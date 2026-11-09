مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: با توجه به پیش‌بینی سازمان هواشناسی از احتمال افزایش برودت هوا در روز‌های آینده، درباره یخ‌زدگی کنتور‌های آب در مناطق مختلف استان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ علی محمد نادرخانی گفت: درصورت مشاهده یخ‌زدگی از حرارت‌دادن مستقیم و یا ریختن آب جوش روی کنتور و یا لوله‌های آب داخل ساختمان و یا از برافروختن آتش در مجاورت شیر‌ها و لوله‌های آب جدا خودداری شود.

وی با هشدار به شهروندان نسبت به جلوگیری از یخ زدگی انشعابات تاسیسات آبرسانی، لوله‌های آب و کنتور‌های منازل، ادامه داد: با شروع فصل سرما و زمستان، مشترکان باید اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از یخ زدگی این تاسیسات را انجام دهند.

نادرخانی گفت: راهکار‌های قابل انجام برای جلوگیری از یخ زدگی تاسیسات آبرسانی شامل عایق کردن دور کنتور به وسیله پشم شیشه، گونی و یا قراردادن کیسه پر از خاک اره و کاه در محفظه کنتور و عایق بندی لوله‌های آب در فضای باز ساختمان است.

وی تاکید کرد: مشترکان باید زمان بروز یخبندان از ریختن آب داغ یا آب گرم بر روی کنتور آب و روشن کردن آتش در حوضچه کنتور برای باز شدن و رفع یخ زدگی خودداری کنند.

مدیرعامل شرکت آبفا استان زنجان گفت: شهروندان می‌توانند در صورت بروز مشکل یخ‌زدگی با سامانه تلفنی ۱۲۲ شرکت آب و فاضلاب محل سکونت خود تماس بگیرند تا گروه‌های امدادی آبفا در کم‌ترین زمان ممکن به موضوع رسیدگی کنند.