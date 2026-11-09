دبیرکل سندیکای تولیدکنندگان سرنگ و سرسوزن از افزایش دو برابری قیمت مواد اولیه تولید ملزومات مصرفی پزشکی خبر داد و گفت: شرکت پتروشیمی شازند اراک قیمت پایه هر کیلوگرم پلی پروپیلن گرید پزشکی V ۳۰ GA را از ۱۵۳ هزار تومان به ۳۵۰ هزار تومان افزایش داده است.

آقای خدایار عینی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما با اشاره به تقسیم بندی شرکت‌های پتروشیمی برای تولید مواد اولیه صنایع مختلف با توجه به نیاز خطوط تولیدی آنها، افزود: تولید تنها گرید پزشکی ملزمات مصرفی پزشکی برعهده پتروشیمی شازند اراک گذاشته شده است که مسئول تولید گاز نیتروس اکساید و هم مواد پلیمری پلی پروپیلن گرید پزشکی V۳۰GA است.

دبیرکل سندیکای تولیدکنندگان سرنگ و سرسوزن با اشاره به اینکه پتروشیمی شازند اراک در طول ۳۰ سال گذشته با توجه به مسئولیت اجتماعی اش، تمام اهتمام خود را برای تولید این گرید پزشکی به کار برده است، ادامه داد: مسئولان این پتروشیمی به تولیدکنندگان ملزومات مصرفی پزشکی اعلام کردند به دنبال افزایش قیمت مواد اولیه هستند، زیرا تولید این نوع مواد پلیمری برای آن مجموعه در اولویت نیست و صرفه اقتصادی ندارد.

به گفته آقای عینی، از ابتدای سال قیمت پایه هر کیلوگرم مواد پلیمری پلی پروپیلن گرید پزشکی V۳۰GA در بورس کالا تا دو هفته پیش ۱۵۳ هزار تومان قیمت گذاری شده بود، اما الان به ۳۵۰ هزار تومان افزایش یافته است یعنی افزایش بیش از دو برابری، البته مسئولان پتروشیمی شازند اراک قیمت پایه را ۴۰۰ هزار تومان پیشنهاد کرده بودند که با رایزنی مسئولان دفتر تجهیزات پزشکی وزارت صنعت، معدن و تجارت و صنایع پایین دستی پتروشیمی، قیمت پایه ۳۵۰ هزار تومان تعیین شد.

وی با اشاره به اهمیت تامین مواد اولیه ملزومات مصرفی پزشکی، این افزایش قیمت را یک فاجعه برای سلامتی عمومی مردم برشمرد و گفت: از مواد پلیمری محصولاتی مانند ست سرم، سرسوزن و به طور عمده سرنگ تولید می‌شود که به صورت یکبار مصرف و روزانه در مراکز درمانی و بیمارستانی سراسر کشور استفاده می‌شود و گران شدن مواد اولیه تولید این ملزومات پزشکی، بر روی سلامت مردم تاثیر بسزایی خواهد داشت.

دبیرکل سندیکای تولیدکنندگان سرنگ و سرسوزن با بیان اینکه پتروشیمی شازند اراک سالانه یک میلیون تن انواع محصولات پلیمری تولید می‌کند، افزود: نیاز سالانه تولیدکنندگان ملزومات مصرفی پزشکی، ۵ هزار تن است که این مقدار از سهم تولید یک پتروشیمی نشان دهنده آن است دلیل افزایش قیمت این محصول، نمی‌تواند برای صرفه اقتصادی سهامداران باشد.