رئیس منطقه عملیاتی پارسیان از تولید روزانه حدود ۶۵ میلیون مترمکعب گاز در چهار میدان فعال این منطقه خبر داد و گفت: با اجرای برنامه‌های تعمیرات اساسی، آمادگی لازم برای استمرار تولید پایدار و تأمین خوراک پالایشگاه گاز پارسیان در زمستان پیش‌رو فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ جابر چرومی‌زاده، رئیس منطقه عملیاتی پارسیان با تشریح ظرفیت‌های تولیدی منطقه عملیاتی پارسیان گفت: این منطقه دارای چهار میدان فعال گازی تابناک، هما، شانول و وراوی است و در مجموع با ۱۰۲ حلقه چاه، ظرفیت تولید روزانه حدود ۶۵ میلیون مترمکعب گاز را دارند.

وی افزود: گاز تولیدی این چهار میدان پس از انجام مراحل اولیه جداسازی و تفکیک، از طریق خطوط انتقال به پالایشگاه گاز پارسیان ارسال می‌شود و نقش مهمی در تأمین خوراک این پالایشگاه و پایداری تولید گاز کشور دارد.

رئیس منطقه عملیاتی پارسیان با اشاره به ظرفیت‌های میدان گازی تابناک بیان کرد: این میدان در جنوب غرب شهرستان لامرد قرار دارد و دارای ۴۷ حلقه چاه است که ۴۵ حلقه آن در چرخه تولید قرار دارند.

چرومی‌زاده ادامه داد: تولید روزانه گاز این میدان حدود ۳۷ میلیون مترمکعب و تولید مایعات گازی آن حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ بشکه است. گاز تولیدی پس از انتقال به مراکز جمع‌آوری، از طریق دو خط لوله ۳۰ اینچ به پالایشگاه گاز پارسیان ارسال می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت احداث مرکز تفکیک تابناک تصریح کرد: گاز استخراج‌شده از چاه‌ها حاوی آب، مایعات گازی و برخی ناخالصی‌هاست و جداسازی این ترکیبات پیش از انتقال به پالایشگاه، نقش مهمی در بهبود کیفیت خوراک دارد.

رئیس منطقه عملیاتی پارسیان افزود: مرکز تفکیک تابناک با هدف جداسازی آب و مایعات گازی و انتقال جداگانه گاز و مایعات به پالایشگاه در حال تکمیل است و با بهره‌برداری از آن، فرایند آماده‌سازی و انتقال گاز تولیدی میدان با شرایط کیفی مناسب‌تری انجام می‌شود.

چرومی‌زاده با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای میدان تابناک گفت: هم‌اکنون آماده‌سازی موقعیت یک حلقه چاه جدید در این میدان در دستور کار قرار دارد و تکمیل مرکز تفکیک تابناک از اقدام‌های مهم عملیاتی برای بهبود فرایند تولید و انتقال گاز این میدان است.

تعمیرات اساسی برای پایداری تولید در زمستان

وی درباره برنامه‌های نگهداشت تولید و تعمیرات اساسی در منطقه عملیاتی پارسیان بیان کرد: امسال برنامه تعمیرات اساسی در میدان‌های هما و شانول و مرکز تفکیک این میدان‌ها اجرا و اقدام‌های پیشگیرانه و اصلاحی متعددی برای افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات و تأسیسات انجام شد.

رئیس منطقه عملیاتی پارسیان با اشاره به تعویض خطوط آسیب‌دیده در تأسیسات گفت: بخشی از خطوط انتقال به دلیل خوردگی و آسیب‌دیدگی، با نظر واحد بازرسی فنی تعویض شدند تا در فصل سرد سال با مشکلات احتمالی و افت تولید روبرو نشویم.

چرومی‌زاده ادامه داد: افزون‌بر تعمیرات تأسیسات روسطحی، عملیات مختلفی ازجمله سیمان‌کاری، اسیدکاری و مشبک‌کاری روی تعدادی از چاه‌ها انجام شده که این اقدام‌ها با هدف بهبود عملکرد چاه‌ها و افزایش قابلیت تولید آنها انجام شده است.

وی تأکید کرد: مجموعه این فعالیت‌ها با هدف حفظ ظرفیت تولید، افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات و تأمین پایدار گاز موردنیاز کشور در روز‌های سرد سال اجرا شده است.

سهم ۵۰ درصدی نیرو‌های بومی در اشتغال منطقه

رئیس منطقه عملیاتی پارسیان با اشاره به نقش سرمایه انسانی بومی در فعالیت‌های این منطقه گفت: درمجموع حدود یک هزار و ۲۰۰ نفر به‌صورت چهارشیفت و اقماری در بخش‌های مختلف منطقه عملیاتی پارسیان فعالیت می‌کنند که حدود ۵۰ درصد کارکنان از نیرو‌های بومی منطقه هستند.

چرومی‌زاده افزود: استفاده از ظرفیت سرمایه انسانی بومی شهرستان‌های پیرامونی، ازجمله لامرد، مهر و خنج، از موضوع‌های مهم در فعالیت‌های منطقه است و کارکنان بومی در بخش‌های مختلف عملیاتی و پشتیبانی نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی با اشاره به عملکرد کارکنان منطقه عملیاتی پارسیان در دوره جنگ تحمیلی دوم و سوم بیان کرد: در آن مقاطع، نیرو‌های بخش‌های مختلف ازجمله حراست، عملیات، اچ‌اس‌ئی و تعمیرات در آماده‌باش کامل قرار داشتند و با تلاش شبانه‌روزی کارکنان، تولید گاز در منطقه بدون توقف ادامه یافت.

رئیس منطقه عملیاتی پارسیان تصریح کرد: در طول این دوره نه‌تنها توقفی در تولید نداشتیم، بلکه کاهش ظرفیت تولید نیز اتفاق نیفتاد و توانستیم مطابق تعهد‌های تعیین‌شده، خوراک موردنیاز پالایشگاه گاز پارسیان را تأمین کنیم.

چرومی‌زاده با اشاره به شرایط کاری کارکنان عملیاتی گفت: فعالیت کارکنان در منطقه به‌صورت شیفت‌کاری ۱۲ ساعته و با الگوی اقماری ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت انجام می‌شود و همکاران با وجود شرایط دشوار عملیاتی، مسئولیت استمرار تولید را به عهده دارند.

درخواست برای مدیریت مصرف گاز در زمستان

وی با اشاره به ضرورت همراهی مردم برای عبور از زمستان پیش‌رو بیان کرد: با توجه به شرایط تولید و اهمیت تأمین پایدار گاز در ماه‌های سرد سال، از مردم شریف ایران درخواست داریم با رعایت الگوی مصرف و مدیریت بهینه گاز، صنعت نفت را در تأمین انرژی مورد نیاز کشور همراهی کنند.

رئیس منطقه عملیاتی پارسیان ابراز امیدواری کرد با تلاش کارکنان صنعت نفت و همکاری مردم در مصرف بهینه انرژی، زمستان امسال با پایداری شبکه گاز و تأمین نیاز مشترکان در سراسر کشور سپری شود.