طرح غربالگری و حذف خانوار‌های پردرآمد از دریافت کالابرگ الکترونیک در خراسان رضوی کلید خورد و بر اساس آن، اعتبار یک میلیون تومانی ۳۰۴ هزار خانوار استان (معادل یک میلیون نفر) از آبان‌ماه قطع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره امور حمایتی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی،گفت: این افراد به دلیل قرار گرفتن در دهک‌های بالای درآمدی و بر اساس دستورالعمل جدید دولت از چرخه دریافت کالابرگ، خارج شده‌اند.

کاظم رافتی‌نیا، ملاک این حذف را برخورداری از حقوق ماهانه بالا عنوان کرد و افزود: علاوه بر درآمد، شاخص‌های دارایی و ملکی جدیدی نیز در این غربالگری ملاک عمل قرار گرفته است که شامل موارد زیر است:

۱- زمین مسکونی با ارزش بیش از ۵۰ میلیارد تومان

۲- زمین فاقد کاربری با ارزش ۷۵ میلیارد تومان

۳- واحد مسکونی به ارزش ۷۵ میلیارد تومان

۴- خودروی سواری و وانت دوکابین با ارزش بیش از ۷.۵ میلیارد تومان

۵- ارزش مصرف انرژی (بر اساس اطلاعات وزارت نفت و نیرو) در زمره ۵ درصد خانوار‌های با بیشترین مصرف

۶- ارزش سهام در بورس (به تشخیص وزارت اقتصاد و بورس) در زمره ۵ درصد خانوار‌های دارای بیشترین ارزش دارایی

۷- ارزش مانده تسهیلات در زمره ۲.۵ درصد خانوار‌های دارای بیشترین ارزش تسهیلات (به تشخیص بانک مرکزی)

۸- دارندگان کارت بازرگانی

۹- افرادی که در طول یک سال بیش از ۱۸۲ روز در کشور حضور نداشته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: سرپرست خانوار‌های حذف‌شده‌ای که به این تصمیم اعتراض دارند، از امروز به مدت ۱۰ روز مهلت‌دارند تا با شماره‌گیری کد دستوری ۵۰۰*۱۴۶۳ با سیم‌کارت به نام سرپرست، ضمن استعلام وضعیت و دریافت کد پیگیری، به سامانه حمایت به نشانی hemayat.sfara.ir مراجعه کرده و درخواست بررسی مجدد وضعیت دارایی و درآمدی خود را ثبت کنند.