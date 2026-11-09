برنامه کودک با نام «آبرک»، محصول صدا و سیمای استان فارس، با هدف پیوند میان سرگرمی، آموزش و خلاقیت، در فضای مدارس تولید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، برنامه آبرک که با تهیه‌کنندگی و کارگردانی عبدالعلی نیکومنش تولید می‌شود، با حضور کودکان پیش‌دبستانی و پایه‌های اول و دوم دبستان، بخش‌های متنوعی از جمله بازی، مسابقه، کاردستی، نقاشی، آشپزی، شعرخوانی و گفت‌و‌گو را ارائه می‌دهد.

انتخاب نام «آبرک» که در گویش شیرازی به معنای تاب و تاب‌بازی است، به‌خوبی با هدف برنامه برای پرواز دادن خیال کودکان همخوانی دارد و با مشارکت دانش‌آموزان و معلمان، تجربه‌ای متفاوت از دنیای نمایش را مقابل دوربین می‌آورد.

در این طرح، به‌جای استفاده از محیط‌های استودیویی، تیم تولید با حضور در مدارس شیراز و استان فارس، فرصت تعامل مستقیم با دانش‌آموزان را فراهم می‌کند.

حضور معلمان در اجرای برخی فعالیت‌ها و استفاده از فضای واقعی مدارس، باعث می‌شود برنامه به‌جای تکیه بر تصورات ذهنی، بر پایه واقعیت‌های زندگی روزمره کودکان شکل بگیرد. همچنین بازخورد خانواده‌ها و کودکان، بخشی از فرآیند ارزیابی و بهبود کیفیت محتوای این برنامه محسوب می‌شود.

به گفته عبدالعلی نیکومنش تهیه‌کننده و کارگردان این مجموعه ، حضور در فضای واقعی مدارس این امکان را فراهم کرده تا به‌جای تکیه بر تصورات خود از دنیای کودکان، در محیط زندگی روزمره آنها قرار بگیریم. گفت‌و‌گو با بچه‌ها، مشاهده رفتار‌ها و واکنش‌هایشان و توجه به توانایی‌های متفاوت آنها، در شناخت بهتر مخاطب مؤثر است.

بازخورد کودکان و خانواده‌ها نیز برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند در ارزیابی کیفیت محتوا، شناسایی نقاط قوت و انتخاب موضوعات تازه مؤثر باشد. البته این بازخورد‌ها در کنار نگاه تخصصی گروه تولید و اهداف محتوایی برنامه بررسی می‌شوند.

باور داریم برنامه‌ای که برای کودکان ساخته می‌شود، باید شنونده آنها نیز باشد. این ارتباط دوسویه به پویایی آبرک و شکل‌گیری تجربه‌ای نزدیک‌تر و معنادارتر برای کودکان و خانواده‌هایشان کمک می‌کند.

تولید این اثر، حاصل همکاری متخصصان مختلف است.

عوامل تولید برنامه آبرک

تهیه‌کننده و کارگردان: عبدالعلی نیکومنش

دستیار تهیه‌کننده: اسماعیل مرزبان

دستیار تهیه‌کننده و برنامه‌ریز: مارال اژدهاکش

منشی صحنه: اعلام نشده

مجری: میترا شاه‌کرمی

کارشناس کودک: سمیه کشاورز

تصویربرداران: حسن نجف‌زاده، مجید رحمانیان، محمد حسینی و سبحان حق‌شناس

صدابردار: سینا عبدی

تدوینگران: علیرضا رضوی و محمد حسینی

گرافیک: خانم حاصلی

نویسندگان: مریم تاج، عبدالعلی نیکومنش و میترا شاه‌کرمی

شاعر: مریم تاج

موسیقی: محمد آنت

برنامه آبرک هر هفته از شنبه تا سه‌شنبه حدود ساعت پانزده از شبکه فارس پخش می‌شود و تلاش می‌کند با تمرکز بر مشارکت همه‌جانبه، سهمی در پرورش نسلی خلاق و بانشاط داشته باشد.