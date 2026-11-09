پرداخت مبلغ ۵۵۱ میلیون تومان پاداش برای ۹ نفر از گزارش دهندگان فرار مالیاتی در سه ماهه دوم ۱۴۰۵

رئيس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گفت: در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۵، ۵۵۱ میلیون تومان پاداش به ۹ نفر از گزارش دهندگان فرار مالیاتی پرداخت شد