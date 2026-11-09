پرداخت مبلغ ۵۵۱ میلیون تومان پاداش برای ۹ نفر از گزارش دهندگان فرار مالیاتی در سه ماهه دوم ۱۴۰۵
رئيس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گفت: در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۵، ۵۵۱ میلیون تومان پاداش به ۹ نفر از گزارش دهندگان فرار مالیاتی پرداخت شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سیدمحمدرضا احمدی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: برای ۹ نفر از گزارش دهندگان فرار مالیاتی در سامانه سوت زنی مبلغ ۵۵۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پاداش پرداخت شد.
احمدی افزود: در راستای ایجاد سازوکار دریافت گزارشهای مردمی و استفاده از ظرفیت مشارکت و نظارت مردمی در کشف فرار مالیاتی و کاهش میزان آن، سامانه دریافت گزارش دهندگان مردمی فرار مالیاتی (سوت زنی) در بستر درگاه رسمی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی اینترنتی www.intamedia.ir
فراهم است.
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی در پایان گفت: در سه ماهه نخست ۱۴۰۵ نیز مبلغ ۲۹۱ میلیون تومان پاداش به ۵ نفر از گزارش دهندگان فرار مالیاتی پرداخت شده بود.