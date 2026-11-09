بیست‌وچهارمین محموله کمک‌های مؤمنانه گروه جهادی شهید سلیمانی روستای گردکوه در شهرستان مهریز استان یزد، به سیستان و بلوچستان ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مردم و جوانان روستای گردکوه در قالب بیست‌وچهارمین مرحله از کمک‌های مؤمنانه، محموله‌ای از اقلام مورد نیاز خانواده‌های مناطق محروم سیستان و بلوچستان را به زاهدان و زابل ارسال کردند.

علیرضا خراسانی، مسئول گروه جهادی شهید سلیمانی گردکوه، گفت: این محموله با مشارکت و همت جوانان روستا و کمک‌های اهدایی مردم جمع‌آوری شده و پس از تفکیک، بسته‌بندی و بارگیری، با یک دستگاه تریلر به مناطق محروم زاهدان و زابل ارسال شد.

وی افزود: این محموله شامل لوازم خانگی اهدایی شهروندان استان یزد و اهالی روستای گردکوه، همچنین اقلام خوراکی از جمله آرد و حبوبات و لوازم بهداشتی است.

خراسانی با قدردانی از مشارکت مردم و جوانان روستا گفت: اهالی گردکوه با همدلی و همکاری در مراحل جمع‌آوری، جداسازی، بسته‌بندی و ارسال کمک‌ها مشارکت دارند.