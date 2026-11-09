به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نوزدهمین جلسه کمیته سلامت مرکز پزشکی حج و زیارت، با حضور استادان، متخصصان و کارشناسان حوزه‌های مختلف، مسیرهای جدیدی برای ارتقای خدمات سلامت در حج تمتع ترسیم شد. دکتر علی‌اکبر اکبرجنگجو، معاون حج و عمره مرکز پزشکی، در این نشست با اشاره به اهمیت هماهنگی‌های تخصصی، تصریح کرد که بررسی دقیق الزامات عملیاتی و بهره‌گیری از تجربیات کارشناسی، نقشی کلیدی در آمادگی زیرساخت‌های سلامت برای حج ۱۴۰۶ ایفا می‌کند.

در جریان این جلسه، گزارشی جامع از روند مذاکرات و رایزنی‌های انجام‌شده با مسئولان کشور میزبان (عربستان سعودی) در حوزه سلامت ارائه و آخرین وضعیت پیگیری‌ها مورد واکاوی قرار گرفت.

یکی از محورهای اصلی این نشست، تمرکز بر «آموزش و پیشگیری» به عنوان ابزاری برای صیانت از سلامت زائران بود. دکتر اکبرجنگجو با تأکید بر لزوم ارتقای سطح آگاهی زائران پیش از سفر، اظهار داشت: «آموزش‌های بهداشتی باید متناسب با نیازها و شرایط خاص زائران به‌روزرسانی شود. استفاده از ظرفیت پزشکان و پرستاران مستقر در کاروان‌ها می‌تواند نقش مؤثری در انتقال سریع توصیه‌های بهداشتی داشته باشد.»

وی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ابزارهای نوین اطلاع‌رسانی، از جمله تولید کلیپ‌های آموزشی کوتاه و کاربردی در فضای مجازی، تأکید کرد و دستور به‌روز رسانی و انتشار محتواهای آموزشی تولید شده توسط کارشناسان را صادر نمود.

در بخش پایانی جلسه، اعضای کمیته پس از تبادل نظر تخصصی، برنامه‌های عملیاتی مربوط به تأمین و حفظ سلامت زائران و راهکارهای ارتقای آمادگی‌های بهداشتی را بررسی و تصمیمات لازم را اتخاذ کردند. دکتر اکبرجنگجو در پایان خاطرنشان کرد که هدف نهایی این نشست‌ها، ایجاد هماهنگی منسجم برای ارائه خدماتی مطلوب و تضمین سلامت زائران در طول عملیات حج تمتع ۱۴۰۶ است.