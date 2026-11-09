به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد ، سرهنگ حسین انوری، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بویراحمد، در این خصوص اعلام کرد که این گروه از دانش‌آموزان طی یک سفر سه روزه، از مناطق عملیاتی جنوب کشور، از جمله شلمچه، علقمه، معراج و مزار شهدای وطن بازدید خواهند کرد.

وی افزود: در طول این مدت، برنامه‌های متنوع فرهنگی نیز برای ارتقای سطح آگاهی دانش‌آموزان پیش‌بینی شده است.

در همین راستا، رئیس آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد نیز با تأکید بر اهمیت این طرح، اعلام کرد که در این مرحله، ۲۴۰ دانش‌آموز و ۶ مربی از شهرستان بویراحمد در این اردو حضور دارند. وی هدف از برگزاری این اردو‌ها را آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار، شهادت و هویت مناطق جنگی برشمرد.