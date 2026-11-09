به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، سردار مهدی معصوم بیگی گفت: بر اساس شاخص‌های کشور و داده‌هایی که در مرکز نظارت همگانی بازدید کل فراجا وجود دارد، حدود ۴۰ درصد تماس‌های مردمی با مرکز نظارت همگانی تقدیر و تشکر هست.

وی با اشاره به اینکه حدود ۲ درصد هم شکایت است، افزود: مابقی تماس‌ها در حقیقت خواستن راهنمایی و پیشنهاد‌هایی که مردم ارائه می‌کنند.

رئیس بازرسی کل فراجا افزود: شرایط رضایتمندی از عملکرد انتظامی استان چهارمحال بختیاری بر اساس این داده‌ها از میانگین کشور بالاتراست.