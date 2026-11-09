به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، وبگاه شورای المپیک آسیا، طی گزارشی با اشاره به موفقیت بدست آمده توسط هانیه رستمیان؛ اینگونه آمده است: "هانیه رستمیان در مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان در دوحه قطر، در ماده تپانچه بادی ۱۰ متر بانوان با عملکردی درخشان در جایگاه چهارم جهان ایستاد و با توجه به حضور دو تیرانداز چینی در میان سه نفر برتر، موفق شد نخستین سهمیه کاروان ایران را برای المپیک ۲۰۲۸ قطعی کند".

شورای المپیک آسیا در ادامه این خبر به پیام تبریک صادرشده کمیته ملی المپیک ایران پرداخت: "کمیته ملی المپیک ایران با صدور پیامی ضمن تمجید از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر این ملی‌پوش و کادر فنی فدراسیون، این موفقیت را گامی حیاتی در آغاز مسیر آماده‌سازی کاروان ورزشی کشور برای حضور در بازی‌های المپیک لس‌آنجلس ۲۰۲۸ توصیف و از تمامی دست‌اندرکاران این دستاورد قدردانی کرد".

در پایان گزارش خود؛ این رسانه قاره‌ای همچنین به درخشش مجدد رستمیان در بخش تیمی اشاره کرد؛ جایی که او همراه با وحید گل‌خندان در ماده تپانچه بادی ۱۰ متر میکس به مدال نقره جهان دست یافت تا پس از کسب برنز بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا، جایگاه تثبیت‌شده و رو به رشد تیراندازی ایران در میادین بین‌المللی بار دیگر به رخ حریفان کشیده شود.