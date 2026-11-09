به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سید ابوالفضل جلالی بازیکن آملی تیم پرسپولیس با همراهی پدربزرگ خود با مراجعه به زندان آمل و گفت‌و‌گو با شالیکار رئیس اداره زندان این شهر، زمینه آزادی سه زندانی جوان و نیازمند آملی را فراهم کرد تا آنها به آغوش گرم خانواده اشان بازگردند.

این اقدام خیرخواهانه بازیکن تیم پرسپولیس با قدردانی این سه زندانی به خصوص یکی از زندانیانی که با سه فرزند و به علت بدهی مدت زمان زیادی در زندان حضور داشت، همراه شد.

ابوالفضل جلالی ۲۸ ساله که اهل روستای بوران شهرستان آمل است در حال حاضر حدود ۲۷ خانواده کم توان مالی روستای خود را با همراهی پدربزرگش به صورت مستمر و ماهانه تحت حمایت کالایی و مالی دارد.

ابوالفضل جلالی که در پست مدافع چپ تخصص دارد، به مدت ۴ سال حضور در سایپا و ۵۸ بازی یک گل به ثمر رساند، در پنج سال حضور در تیم استقلال هم با ۸۷ بازی، چهار گل را در کارنامه خود دارد.

این بازیکن آملی که سابقه پوشیدن ۸ بار پیراهن تیم ملی ایران را نیز در کارنامه دارد در نقل و انتقالات تابستان امسال به تیم پرسپولیس تهران پیوست و تا پایان هفته یازدهم لیگ برتر در ۷ بازی برای سرخپوشان پایتخت به میدان رفت.