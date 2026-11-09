پس از خروج چهار واگن قطار باری از ریل درمحدوده قره‌سو بندرترکمن، سه واگن به مسیر بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدیرکل مدیریت بحران گلستان با اشاره به روند عملیات گفت: تاکنون سه واگن از چهار واگن خارج‌شده از ریل با موفقیت به مسیر بازگردانده شده‌اند و عملیات فنی برای بازگرداندن واگن چهارم همچنان ادامه دارد.

عبد الغفور غراوی همچنین از اتخاذ تمهیدات لازم برای جابه‌جایی مسافران خبر داد و افزود: در پی انسداد موقت مسیر ریلی منتهی به گرگان، مسافران قطار تهران - گرگان در ایستگاه بندرگز از قطار پیاده شده و با هماهنگی انجام‌شده، از طریق ناوگان اتوبوسی به گرگان و بندرترکمن منتقل شدند تا سفر آنان بدون وقفه ادامه یابد.

غراوی با بیان اینکه عملیات رفع انسداد با سرعت در حال انجام است، گفت: نیروهای فنی و عملیاتی راه‌آهن در محل مستقر هستند و پس از تکمیل اقدامات لازم، تردد قطارها در این محور ریلی از سر گرفته خواهد شد.

چهار واگن قطار باری مسیر تهران - اینچه‌برون بامداد دوشنبه در محدوده روستای قره‌سو، حدفاصل شهرستان‌های بندرگز و بندرترکمن، از ریل خارج شدند.

به دنبال وقوع این حادثه، مدیرکل مدیریت بحران گلستان به همراه مدیرکل راه‌آهن شمال شرق ۲ و فرماندار بندرترکمن در محل حاضر شدند و ضمن بررسی ابعاد حادثه، هماهنگی‌های لازم برای مدیریت عملیات و بازگشایی هرچه سریع‌تر مسیر ریلی را انجام دادند.