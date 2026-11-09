مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک از تعویق تصمیم‌گیری درباره آینده ساختاری این مجموعه تا سال پایانی برنامه هفتم پیشرفت خبر داد و اعلام کرد: این شرکت در مطالعات ژئوتکنیکی حدود ۶۰ درصد طرح‌های نهضت ملی مسکن مشارکت داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجید کیانپور، مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره آینده فعالیت این شرکت گفت: تصمیم‌گیری نهایی درباره تبدیل به سازمان، ادغام یا واگذاری مجموعه تا سال پایانی برنامه هفتم پیشرفت به تعویق افتاده است.

وی افزود: با توجه به ماهیت تخصصی و حساس مأموریت‌های آزمایشگاه، وزارت راه و شهرسازی پیگیر فراهم شدن شرایط لازم برای تداوم فعالیت این مجموعه است.

کیانپور با بیان اینکه بخشی از وظایف آزمایشگاه ماهیت حاکمیتی و بخشی دیگر اجرایی دارد، گفت: ارائه خدمات تخصصی در طرح‌های حیاتی کشور از جمله مأموریت‌هایی است که نمی‌توان به‌طور کامل به بخش خصوصی واگذار کرد.

مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با اشاره به فعالیت این مجموعه در نهضت ملی مسکن اظهار داشت: آزمایشگاه در حدود ۶۰ درصد طرح‌های این نهضت، مطالعات ژئوتکنیکی انجام داده است.

وی افزود: نتایج این بررسی‌ها در کمیته‌های طراحی و نظارت استان‌ها مورد استفاده قرار گرفته و مشکلات شناسایی‌شده نیز برای اصلاح به عوامل مسئول اعلام شده است.

کیانپور با تأکید بر اهمیت مطالعات زمین‌شناسی و ژئوتکنیک گفت: در برخی طرح‌های عمرانی، نتایج بررسی‌های کارشناسی آزمایشگاه حتی به تغییر محل احداث و اصلاح جانمایی طرح منجر شده است.

وی همچنین از گسترش حضور این مجموعه در طرح‌های نفتی و پتروشیمی خبر داد و افزود: خدمات آزمایشگاهی در مراحل مختلف ساخت و کنترل کیفیت این طرح‌ها ارائه می‌شود.

مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک تصریح کرد: این مجموعه اختیار قانونی برای توقف عملیات اجرایی طرح‌های دارای نقص یا تخلف را ندارد و وظیفه آن بررسی فنی و ارائه گزارش به کارفرما، مشاور و دستگاه نظارت است.

به گفته وی، تصمیم درباره اصلاح عملیات یا جلوگیری از ادامه ساخت‌وساز بر عهده عوامل مسئول و دستگاه‌های نظارتی است.

کیانپور از فعالیت سامانه اطلاعات آزمایشگاهی این شرکت نیز خبر داد و گفت: کارفرمایان، مشاوران و ناظران بر اساس سطح مسئولیت خود می‌توانند به اطلاعات و نتایج آزمایش‌های مربوط به طرح‌ها دسترسی داشته باشند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این مجموعه در کشور افزود: آزمایشگاه با برخورداری از ۳۲ اداره کل و حدود یک‌هزار و ۴۰ واحد محلی، اداره و شعبه، در طرح‌های دستگاه‌های اجرایی مختلف فعالیت می‌کند.

مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک همچنین بر ضرورت تقویت مهندسان مشاور و ارتقای نظارت بر شرکت‌های کنترل کیفیت تأکید کرد.

کیانپور خاطرنشان کرد: این شرکت با همکاری و ارائه خدمات به ۴۳ دستگاه اجرایی، نقش مؤثری در کنترل کیفیت طرح‌های عمرانی کشور دارد و حفظ ظرفیت‌های تخصصی آن برای ارتقای ایمنی و کیفیت ساخت‌وساز ضروری است.