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بیست و نهمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی همزمان با سراسر کشور در بندرعباس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، معاون فرهنگی و پرورشی آموزش و پرورش هرمزگان گفت: در این دوره از انتخابات ۳۵ هزار دانش آموز به عنوان نماینده در مدارس استان با شعار دانش آموزان برای حل مسئله - برای ایران مقتدر، انتخاب میشوند.
محمد میرزاده افزود: این نمایندگان در امور مدرسه مانند همفکری در اجرای برنامههای متنوع فرهنگی و هنری و انتقال خواستههای دانش آموزان به کارکنان مدرسه همکاری میکنند.
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وی گفت: نتایج این دوره از انتخابات دستکم پس از یک روز اعلام میشود.
بیش از سه هزار و ۶۰۰ مدرسه در هرمزگان فعالیت میکنند.