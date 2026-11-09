رئیس بیمارستان شهید دکتر رهنمون یزد از توسعه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی آنژیوگرافی و درمان عروق مغزی و محیطی در این بیمارستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر داوری با اشاره به افتتاح بخش آنژیوگرافی این بیمارستان در اردیبهشت‌ماه امسال با حضور معاون وزارت بهداشت گفت: این بخش با ظرفیت ۱۰ تخت و با همکاری تیمی از متخصصان و فوق‌تخصص‌های مداخله‌ای عروق، رادیولوژی مداخله‌ای، جراحی عروق، بیهوشی و سایر کادر درمان فعالیت می‌کند.

وی افزود: با راه‌اندازی این بخش، امکان تشخیص و درمان پیشرفته گرفتگی عروق محیطی و به‌ویژه عروق مغزی در استان فراهم شده است؛ خدماتی که پیش از این، بسیاری از بیماران برای دریافت آن ناچار به مراجعه به استان‌های دیگر بودند.

رئیس بیمارستان شهید رهنمون با بیان اینکه ارائه این خدمات در داخل استان موجب کاهش هزینه‌ها و تسریع روند درمان بیماران شده است، اظهار داشت: این خدمات اکنون با تعرفه دولتی ارائه می‌شود و در برخی موارد، جایگزین جراحی‌های باز خواهد بود.

داوری ادامه داد: توسعه خدمات آنژیوگرافی می‌تواند در پیشگیری از عوارض سکته‌های مغزی، کاهش مرگ‌ومیر و ناتوانی‌های ناشی از آن و همچنین جلوگیری از قطع عضو بیماران مبتلا به بیماری‌های عروقی مؤثر باشد.

وی درباره نحوه فعالیت این بخش نیز گفت: خدمات در شیفت صبح به‌صورت فعال ارائه می‌شود و برای موارد اورژانسی، پزشکان متخصص در شیفت‌های عصر و شب نیز به‌صورت آنکال آماده خدمت‌رسانی هستند.

رئیس بیمارستان شهید رهنمون در پایان با اشاره به میزان مراجعات به این بخش گفت: به‌طور متوسط روزانه چهار تا پنج بیمار برای دریافت خدمات تخصصی آنژیوگرافی به این مرکز مراجعه می‌کنند.